13 عضواً من «الوطني» المنتهي انعقاده ضمن القوائم الأولية للمرشحين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أظهرت القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023 وجود 13 عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، المنتهي انعقاده، ضمن القوائم الأولية لخوض غمار السباق الانتخابي إلى قبة المجلس، أي ما يقارب 33% من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً، بينهم 11 عضواً نجحوا في انتخابات المجلس 2019، وعضوتان كانتا من بين المعينين من قبل أصحاب السمو حكام الإمارات.

تعيين

ويتألف المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً، بينهم 20 يتم اختيارهم بالتعيين من قبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بينما الـ20 الآخرون يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر (أربعة عن أبوظبي، أربعة عن دبي، ثلاثة عن الشارقة، ثلاثة عن رأس الخيمة، اثنان عن عجمان، اثنان عن الفجيرة، واثنان عن أم القيوين).

وبحسب قائمة الأسماء الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تم الإعلان عنها «الجمعة»، فقد تم تسجيل 13 طلباً لأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي المنتهي انعقاده من بينهم عضوتان من إمارة أبوظبي، وعضوة من إمارة دبي، و5 أعضاء من إمارة الشارقة، و3 من إمارة رأس الخيمة، وعضو من إمارة أم القيوين، وعضو من إمارة الفجيرة.

وأكد الأعضاء أن قرارهم بإعادة خوض غمار السباق الانتخابي جاء تلبية لمتطلبات وضغوط الآلاف من متابعيهم وأصدقائهم، متعهدين ببرامج انتخابية تواصل جهودهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

ووفقاً للائحة التعليمات التنفيذية، إذا أعلن عضو المجلس الوطني الاتحادي المنتهي فصله التشريعي رغبته في الترشح مجدداً لانتخابات المجلس، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته بالمجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ما يعني إنهاء عمله إذا كان رئيساً أو عضواً في المكتب التنفيذي أو الشعبة البرلمانية، وإذا دُعي المجلس لجلسة طارئة فلن تشمله الدعوة، باعتباره أصبح ليس عضواً بالمجلس.

جدول زمني

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من (26) أمس، إلى (28) أغسطس غداً.

طعون

وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون المقدمة خلال الفترة من (29) إلى (31) أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر المقبل.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في تاريخ (11) سبتمبر، وتستمر لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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