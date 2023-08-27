شرطة دبي تسعد 50 يتيماً بـ«لمسة أمل»

المصدر: دبي - وام

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أطلقت مبادرة الروح الإيجابية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي مبادرة «لمسة أمل»، التي استهدفت 50 طفلاً يتيماً من الملتحقين بالصف الأول حتى الصف الخامس من المرحلة التأسيسية، لإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم؛ عبر توفير الحقائب المدرسية ومستلزمات القرطاسية لهم، بحلول العام الدراسي.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن المبادرة تدعم الجهود المجتمعية لشرطة دبي بين مختلف فئات المجتمع بمن فيهم الطلبة.

بدورها، لفتت فاطمة بوحجير، رئيس قسم المبادرات المجتمعية إلى استهداف 50 طفلاً يتيماً ممن دأبوا على المشاركة في فعاليات ومبادرة الروح الإيجابية التي تقام في المناطق السكنية بإمارة دبي، من الأطفال الملتحقين بالصف الأول وحتى الصف الخامس من المرحلة التأسيسية.

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