3512 متدرباً في أجيال الشرطة بالفجيرة خلال 18 عاماً

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة نجاحاً متتالياً في دورتها الصيفية لطلبة وطالبات المدارس «أجيال الشرطة» التي امتدت على مدار 18 عاماً، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلاقاً من اهتمام سموهما بتنشئة وإعداد الأجيال وتعزيز دورهم في خدمة الوطن وترسيخ قيم الانتماء والولاء ورفع معاني الانضباط والالتزام والعمل الجماعي بداخلهم.

وأشار اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى حرصهم على تنظيم الدورة الصيفية «أجيال الشرطة» بشكل سنوي لطلبة المدارس والتي انطلقت فعالياتها 2003 لتستقطب 3512 طالباً وطالبة طوال مسيرتها، التي هدفت إلى شغل أوقات الطلبة بما يعود عليهم بالنفع إلى جانب تعميق الوعي وتعزيز روح الانتماء لدى الطلبة المتدربين وصقل قدراتهم، لتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وتنمية المهارات القيادية لديهم على أيدي أمهر المدربين والمدربات.

ولفت اللواء محمد الكعبي إلى أن الدورة استطاعت أن تواصل مسيرتها بنجاح لتسجل ارتفاعاً في عدد الملتحقين بالدورة لتصل خلال هذه الدورة إلى 309 طلاب وطالبات من مختلف أبناء الإمارة.

وقال الكعبي إنه وبعـد انقطاع دام 3 سنوات في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحـة كوفيـد 19، عـادت دورة أجيال الشرطة مـن جديـد فـي نسختها الثامنة عشرة للطلاب والرابعة للطالبات، بهدف استثمار العطلة الصيفية للطلبة وتحفيـز إمكانياتهم بأنشطة مفيدة، وغـرس قيـم الولاء ونشـر الثقافـة الشرطية التي تعنى بصقل المهارات وبناء الشخصية، استجابة لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في سبيل إيلاء النشء الاهتمام الكافي وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بهـم فكـريـاً وبدنياً.

وأضاف القائد العام لشرطة الفجيرة أن الدورة فتحت أبوابها لمشاركة الطالبات منذ أربع سنوات وهي تأكيد على دعمهم وتشجيعهم للفتاة الإماراتية باعتبارها نصف المجتمع وشريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة، حيث حرصنا على أن تتلقى الطالبات تدريباً عسكرياً على المشاة والسلاح ومبادئ الضبط والربط العسكري، لافتاً إلى أن وجود طالبات في الدورة التدريبية لأجيال الشرطة سيساهم في منحهن المزيد من الخبرات والمعارف التي من شأنها تعزيز الوعي الأمني والوطني بما يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

رؤية

وأشار العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس مركز التدريب ورئيس فريق عمل أجيال الشرطة أن الفريق يعمل وفق منظومة تحاكي أفضل التجارب تجسيداً لرؤية حكيمة للقيادة الرشيدة الحريصة على إعداد وتأهيل أبناء وبنات دولة الإمارات، ضمن منظومة شرطية متكاملة تستهدف إلى إزكاء الروح الوطنية والتعريف بالعمل الشرطي بمجالاته المختلفة مما يعزز الفهـم والإدراك للتغيرات والمؤثرات الخارجية على طلبة وطالبات أجيال الشرطة، ليخضع المشاركون لبرنامج أكاديمي تدريبي ترفيهـي مكثف يرسخ المعلومة ويسهم في تكوين الشخصية السليمة للنشء في حب الوطن والسلامة المرورية والتصرف السليم في الحالات الطارئة ومكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية.

وأشادت سمية محمد عبيد الحفيتي بتنظيم دورة أجيال الشرطة التي تعزز في الطلبة المهارات الجسدية والسلوكية، كما تلعب دوراً في تنمية المهارات الأكاديمية، وقالت: إنها فرصة لاستغلال الإجازة الصيفية بطريقة إيجابية وصحية للطلبة بدلاً من الجلوس لساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي، إنها دورة مفيدة تنمي مهارات أبنائنا بشكل كبير.

تدريب

وقالت حنان علي الخزيمي:إن دورة أجيال الشرطة فرصة كبيرة ترفع الأداء البدني والنفسي والثقافي حيث ساهم التحاق ابنتي بالدورة الصيفية في تنمية مهاراتها بشكل كبير وكان مردودها واضحاً على الصحة العقلية والبدنية، بالإضافة إلى صقل الشخصية القيادية لديها وإحساسها بالمسؤولية، موضحة أن فتح باب التسجيل للطالبات تأكيد على أهمية دور المرأة في كافة الميادين.

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