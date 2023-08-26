«الإمارات للإفتاء» ينظم مؤتمر المستجدات العلمية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال اجتماعه الثالث للعام 2023 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، استعدادات المجلس لإطلاق مؤتمره السنوي الثاني للمستجدات العلمية.

وتم خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير العام عضو المجلس، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء، استعراض جملة من المواضيع؛ منها على الخصوص، توحيد نصاب زكاة التمور على مستوى الدولة تحقيقاً لدور المجلس في تقديم الفتوى الموثوقة والمؤصلة، إضافة لعدد من الموضوعات التي أدرجت على جدول الاجتماع.

وتوجه معالي العلامة الشيخ عبدالله، في بداية الاجتماع، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير للمجلس للقيام بمهامه وتنفيذ اختصاصاته.

وعن المؤتمر السنوي الثاني للمجلس، قال: «سرتني أخبار الاستعدادات التحضيرية لهذا اللقاء العلمي المهم والذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مرحباً بالاستجابة الطيبة من العلماء والمفكرين المشاركين والمستكتبين في مجال القضايا الشرعية والفكرية التي سيناقشها المؤتمر».

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