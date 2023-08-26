«بيت الخير» تكرم مندوبيها المتميزين

المصدر: (دبي - البيان)

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كرمت «بيت الخير» مندوبيها المتميزين عن العام الماضي، وذلك في حفل أقامته في مقرها الرئيسي بدبي، بحضور عابدين طاهر العوضي، المدير العام، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ومجموعة من المسؤولين ورؤساء الأقسام، تقديراً لدورهم المهم في تحقيق الأهداف الإنسانية للجمعية.

وثمن عابدين العوضي، جهود المكرمين على مثابرتهم واهتمامهم المقدر كل في مجاله، ودعاهم إلى التكاتف والتعاضد والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد، مشيراً إلى أن العمل في المجال الخيري شرف كبير لمن يحظى به، لما فيه من ثواب كبير في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن هذا التكريم بمثابة تشجيع للمندوبين أسوة بغيرهم من موظفي «بيت الخير»، مؤكداً حرص إدارة الجمعية على تأمين بيئة محفزة ومشجعة للعمل، لإيمانها بأن الموظف هو الأساس الذي يرتكز عليه أي عمل ناجح، وهو الذي تتمحور حوله كل خطط التنمية، ليتمكن من إنجاز الأعمال بالشكل المثالي المطلوب.

وأعرب سعيد المزروعي، عن خالص تقديره للمندوبين المتميزين، مؤكداً أنهم شركاء في تحقيق الإنجازات الطيبة للجمعية خلال العام الماضي.

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