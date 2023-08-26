«تمكين المرأة» أولوية استراتيجية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

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أولت الإمارات ملف تمكين المرأة اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قناعتها بأنها شريك استراتيجي في التنمية، وهذا الأمر أكد عليه دستور الإمارات والتشريعات في كل المجالات وضمان تكافؤ الفرص، وبفضل الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة في دعم وتشجيع المرأة الإماراتية انخرطت بنت الإمارات في جميع القطاعات وأثبتت جدارة وكفاءة عاليتين، وأكدت أنها على قدر المسؤولية فأصبحت اليوم تحتل مناصب قيادية عليا في جميع المجالات.

وتحتفي الدولة في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تجسيداً لجهود الإمارات منذ خمسة عقود في تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، لتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات.

مشاركة فاعلة

وقال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «على مدار السنوات الماضية، أظهرت المرأة الإماراتية قدرات استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات ومن بينها قطاع الفضاء لتقدم مشاركة فاعلة ومتميزة وتجربة رائدة ونموذجاً ملهماً للمرأة العربية في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تسهم في بناء مجتمع متطور ومزدهر»، مضيفاً : في يوم المرأة الإماراتية، وتحت شعار «نتشارك للغد» نحتفي بروحها القوية وإرادتها الصلبة التي جعلتها رمزاً للتميز والإلهام لتخطو خطوات ثابتة نحو التطوير والتقدم، وتبرهن بجدارة أنها جزء لا يتجزأ من مسيرة النجاح والتقدُم للإمارات وركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق تطلعاتها نحو المستقبل.

وأضاف: في هذا اليوم الخاص، نستذكر دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في وضع اللبنات الأولى لتمكين المرأة الإماراتية، من خلال تقديم دعم لامحدود أسهم في تحقيقها لإنجازات متفردة على جميع الصعد.

ولفت إلى أنه منذ اللحظات الأولى لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء وضعنا استراتيجية مستدامة لدعم المرأة وتمكينها من النجاح في ظل بيئة متفردة ومحفزة، حيث وصل عدد الكفاءات النسائية إلى 47 %، منهن 14 % في مناصب قيادية. واختتم «نجدد العهد بدعم وتقدير المرأة الإماراتية، ونعمل معاً من أجل تحقيق المزيد من التقدم والنجاحات، لتظل ريادية ومبدعة في صنع مستقبل مشرق للإمارات وللعالم، كل عام والمرأة الإماراتية بخير وسمو وإلهام للجميع».

قدرات

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» إن يوم المرأة الإماراتي فرصة للاحتفال بالإنجازات اللافتة التي حققتها المرأة في بلادنا ومناسبة لتسليط الضوء على القدرات الكامنة لدى الإماراتيين والآفاق التي يمكنهم الوصول إليها عند توفر الدعم والفرص المناسبة.

وأشارت إلى أن تمكين المجتمع وتماسكه يندرج في صميم أهدافنا في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وأعربت عن فخرها بأن فريق الهيئة يضم العديد من النساء الإماراتيات الملهمات سواء داخل الهيئة أم في مجتمع إمارة أبوظبي عموماً.

مسيرة

ولفت بلال البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية إلى أن مسيرة المرأة الإماراتية، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تزخر بالعديد من الإنجازات التاريخية الحافلة في جميع المجالات والقطاعات، والتي نجحت خلالها في ترسيخ دورها الريادي وسطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة البناء والتنمية لدولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، لتسهم بإرادتها القوية وتفانيها بالعمل في بناء وطن قوي ومستقبل مشرق ينعم بالتقدم والازدهار.

وأوضح أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على اللغة العربية والتراث، ونقلهما من جيل لآخر، إنها الحاضنة الأولى التي تحمل مسؤولية نقل التراث الغني والقيم التراثية للأجيال الجديدة، وهي الداعمة الرئيسية للغة العربية والثقافة العربية بين الأجيال الجديدة.

وأكد التزام جائزة محمد بن راشد للغة العربية بتعزيز حضور المرأة الإماراتية على الساحة الثقافية والأدبية، ودعم الباحثين والكتاب الذين يعملون جاهدين على إثراء اللغة العربية وتطويرها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الهوية العربية والثقافة اللغوية، ويدعم رؤية نحن الإمارات 2031 وخطط الخمسين عاماً المقبلة للنهوض بالقطاع الثقافي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: المرأة الإماراتية عماد مجتمعنا وقدوة يحتذى بها، وتسهم بدور جوهري في تعزيز قطاع الطاقة في الإمارات، ونود أن نشكرهن على مشاركتهن الاستراتيجية وإنجازاتهن للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050. وأضاف: ستظل مجموعة إينوك ملتزمة بتعزيز ثقافة تكافؤ الفرص للنساء والرجال على حد سواء، وسنواصل تشجيع مشاركة المرأة ومساهمتها عبر مختلف منصات إينوك الداخلية والخارجية، إذ يأتي ذلك متماشياً مع رؤية المجموعة الرامية لتمكين كوادرنا النسائية المواطنة من النمو والتطور.

مساهمات

وقالت شيخة الحداد، مدير إدارة العلاقات الدولية والحكومية، رئيس اللجنة النسائية في مجموعة إينوك: نحن في مجموعة إينوك نعتز ونفتخر بالكوادر الإماراتية وإنجازاتهن ومساهماتهن الفعالة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

أيقونة

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً بارزاً في العطاء الوطني ورفع معدلات التنمية في جميع المجالات وأسهمت بفعالية وكفاءة في تطور وتقدم مسيرة الاتحاد خلال العقود الخمسة الماضية مترجمة توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ورؤيتها الثاقبة لدورها ورسالتها في بناء الوطن وتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي وهو نهج تواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة مما دفع بالمرأة الإماراتية إلى صدارة مؤشرات التنافسية الدولية لما تحظى به من رعاية واهتمام.

أولوية

وصرح عقيل جعفر علي، نائب رئيس أول في مجموعة داماك: «لطالما كان التوطين أولوية استراتيجية بالنسبة لمجموعة داماك التي تضم ضمن كوادرها كفاءات إماراتية تمتلك خبرات كبيرة ومؤهلات عالية.

وأضاف : «نؤكد التزامنا باعتماد مبدأ التنوع والشمولية في بيئة العمل، إذ يشكل ذلك عاملاً جوهرياً ينعكس على نمو أعمالنا، وسنستمر في تمكين المرأة ومنحها المزيد من الفرص في مختلف الأقسام، وهو ما يتجسد في نسب التوظيف المرتفعة للإناث، حيث تم منح نحو 70 % من عدد الوظائف المتاحة في داماك ضمن برنامج التوطين إلى الموظفات الإماراتيات».

وضمن احتفالاتها هذا العام بيوم المرأة الإماراتية، نظمت داماك احتفالية خاصة في مبناها الرئيسي دعت إليه موظفيها من أبناء دولة الإمارات.

مكانة

وقالت علياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: تحظى المرأة في الإمارات بالدعم المستمر واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، وقد أسهم ذلك في تعزيز التمكين الحقيقي للمرأة في وطن يقدر مكانتها وعطاءها عبر توفير الدعم اللازم لها على كل المستويات، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو وإحراز تقدم نوعي عبر مختلف القطاعات.

تكريم

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الصكوك الوطنية: يعد يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفال بمساهمة المرأة وتكريماً لدورها الريادي والتنموي في بناء دولة الإمارات.

وأضافت: «نحن في الصكوك الوطنية وانطلاقاً من دورنا المجتمعي، نعمل على تمكين المرأة الإماراتية من خلال البرامج والخدمات التي نقدمها، حيث أطلقنا حساب «تجوري الإماراتيات»، وهو حساب الادخار الأول من نوعه والمصمم خصيصاً لمواطنات دولة الإمارات، خصوصاً أنه اليوم وصلت نسبة المواطنات من حملة الصكوك إلى 49 %. كما وقمنا بعقد اتفاقية تعاون مع هيئة المرأة العربية، المؤسسة غير الربحية الرائدة التي تهدف إلى تمكين المرأة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تزويد المرأة العربية بمهارات الإدارة المالية وأدوات الادخار القيمة».

وأضافت لوتاه: «يشكل برنامج المكافآت لدى الصكوك الوطنية، الأكبر على مستوى الدولة حافزاً للعملاء على الادخار والاستثمار، ومنذ تأسيس الصكوك الوطنية فازت 37 مواطنة بجائزة المليون درهم، كما فازت 16 مواطنة بجائزة السيارة، وبلغت نسبة المواطنات الحاصلات على مكافآت من مختلف الفئات 47.6 %».

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