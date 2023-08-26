إنجاز 1981 فيلا ومبنى في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد الفلل والمباني المنجزة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ 1981 ، بمعدل بلغ نحو 283 مبنى شهرياً، وسجل شهر فبراير الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة بواقع 386 مبنى.

وبينت الإحصائيات أن إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، بلغ 151 مبنى، وخلال فبراير 386 مبنى، أما في مارس فبلغ عدد المباني المنجزة 313 مبنى، وفي أبريل 240 مبنى، بينما وصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 277 مبنى، أما في يونيو الماضي وصل إلى 331 مبنى، وفي يوليو283 مبنى.

وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، فقد تصدرت الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة من حيث العدد منذ يناير لغاية يوليو الماضي بمعدل 944 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية بمعدل 775 فيلا، ثم جاءت المباني متعددة الطوابق المنجزة بالمركز الثالث بمعدل 133 مبنى، ثم المباني العامة بمعدل 71 مبنى، وتلتها المباني الصناعية بمعدل 58 مبنى.

وبينت الإحصاءات بأن الفلل الخاصة تصدرت قائمة نسبة المباني المنجزة خلال الفترة المذكورة أعلاه من العام الجاري، من حيث النسبة، بواقع 47.7 % من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة بلغت 39.1 %، ثم المباني متعددة الطوابق بـ 6.7 %، وبلغت نسبة المباني العامة المنجزة خلال الفترة ذاتها 3.6 %، والمباني الصناعية 2.9 %.

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