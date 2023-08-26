اختتام مميز لفعاليات صيف المجالس 2023

المصدر: (أبوظبي - وام)

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اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعاليات صيف المجالس 2023، والتي هدفت لتحقيق الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية وبناء قدرات ومعارف جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار.

وقدم البرنامج تجربة استثنائية من 7 أكتوبر إلى 24 أغسطس الجاري تضمنت، حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وأنشطة وورش عمل تفاعلية فنية وتوعية، كما قدم عدد من الموهوبين ورشاً عدة شاركوا فيها بمواهبهم في تعليمها لغيرهم، وغيرها من الفعاليات التي هدفت إلى توعية الأفراد وأبنائهم بمسائل السلامة إضافة إلى تعزيز مهاراتهم وتعريفهم بالأساسيات وتوسيع مداركهم.

ونظم البرنامج هذا العام 380 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بمشاركة أكثر من 920 طالباً وطالبة ضمن برنامج تحفيظ القرآن الكريم والذي جاء بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأقيمت مجموعة من الورش الفنية، تجاوزت 28 ورشة متنوعة بين أعمال يدوية ورسم مثل الرسم على الأكياس المستدامة والطباعة على السيراميك وأساسيات التطريز وغيرها، وذلك بحضور أكثر من 560 مشاركاً، فيما أقيمت 18 ورشة توعية بمسائل السلامة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

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