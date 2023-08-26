إعلان القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، التي استمرت أربعة أيام، من 15 إلى 18 من أغسطس الجاري.

مشاركة

وبلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 309، منهم 118 مرشحاً في أبوظبي، و57 في دبي، و50 في الشارقة، و21 في عجمان، و34 في رأس الخيمة، و14 في أم القيوين، و15 في الفجيرة.

وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة، إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين 128 مرشحة بـ 41% من إجمالي عدد المرشحين، منهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان، و5 في رأس الخيمة، و5 في أم القيوين، و6 في الفجيرة.

وضمت القائمة الأولية للمرشحين 181 مرشحاً من الرجال بـ 59% من إجمالي عدد المرشحين، منهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و9 في عجمان، و29 في رأس الخيمة، و9 في أم القيوين، و9 في الفجيرة.

وشهدت القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بـ 11.65% من إجمالي عدد المرشحين.

حرص

ويترجم حرص الشباب الإماراتي على الترشح في انتخابات المجلس الوطني نظرة القيادة الرشيدة للدولة للشباب على أنهم ركيزة من ركائز التطور الشامل والمستدام الذي تشهده الدولة، وأنهم رافد رئيس لتوطيد نهج تعزيز المشاركة السياسية الذي انتهجته الإمارات.

وبلغ عدد المرشحين في القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 في جميع إمارات الدولة من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بـ 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.

طلبات

وتلقت اللجنة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات.uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وغوغل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل من طالبي الترشح عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي. ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين من اليوم حتى بعد غدٍ.

تقديم

وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون المقدمة من الثلاثاء المقبل إلى 31 أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية السبت المقبل.

وبحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، تبدأ الحملات الانتخابية في 11 سبتمبر وتستمر 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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