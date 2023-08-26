«صيفنا أحلى» مع شرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في «مهرجان صيفنا أحلى»، الذي نظمته بلدية مدينة أبوظبي في مدرسة فرجينيا الخاصة للطلاب بمدينة شخبوط في أبوظبي، بالتعاون مع صيدلية لايف ومركز القمة للرياضة ومركز الارتقاء لتنمية القدرات ومركز شيري كلينكز.

وتضمّن المهرجان مبادرة (عيالنا مبدعين) والتي ركزت على التوعية بمخاطر الصيف إلى جانب عرض الأبناء لمشاريعهم الإبداعية والتعرف على أهدافها الإيجابية في المجتمع ومبادرة ومحاضرة توعوية حول مخاطر وأمراض الصيف، وورشاً حول الوقاية من الحرائق، والعديد من الفقرات التوعوية والإرشادية والمسابقات والهدايا للكبار والصغار.

وعقدت مديرية المرور والدوريات ورشة توعية ضمن حملتها تحت شعار «صيف بأمان» حثت خلالها أولياء الأمور والكادر الإداري والتعليمي بالمدرسة على ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق خصوصاً خلال فصل الصيف.

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