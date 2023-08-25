سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية حكومة باكستان الانتقالية

المصدر: إسلام أباد - وام

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التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، جليل عباس جيلاني وزير خارجية الحكومة الباكستانية الانتقالية، وذلك في مكتبه بإسلام أباد.



وفي بداية اللقاء نقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن تمنياته له بالنجاح في مهام عمله الجديدة.



من جانبه حمّل الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بباكستان.



وأكد معاليه عمق العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان وحرصهما على العمل بشكل وثيق من أجل الارتقاء بها إلـى آفاق أرحب تصبُّ فـي مصلحة البلدين وشعبيهما والبناء على النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.



وقال: «إن دولة الإمارات لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني»، معرباً عن تقديره ومحبته للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووصفه بأنه كان صديقاً ومحباً لباكستان أسهم في إرساء دعائم العلاقات الإماراتية - الباكستانية، التي تتعزز بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.



وأعرب عن تقدير باكستان لدور دولة الإمارات المحوري في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى التعاون مع الدولة في مجال العمل المناخي، لاسيما خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لدول العالم المتأثرة بالتغير المناخي.



بدوره أشاد السفير بمتانة علاقات التعاون مع باكستان، وعبّر عن التطلع إلى تطوير هذه العلاقات على مختلف الصُعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.



وأكد على سياسة دولة الإمارات الثابتة في ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة، والتي تقوم على مبادئ الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة والعمل من أجل السلام والتنمية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

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