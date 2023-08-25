الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في بعض مناطق الشارقة

المصدر: البيان

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عاد التيار الكهربائي بشكل كامل لمناطق مدينة الشارقة بعد معالجة الخلل الفني المفاجئ بإجراءات سريعة.

وتمكنت فرق العمل المختصة بشكل سريع من إعادة التيار الكهربائي لمناطق مدينة الشارقة، بعد حدوث خلل فني مفاجئ تسبب في عدم تدفق الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر حسابه الرسمي في «إكس».

وكان عطل فني في مصنع الغاز بمنطقة الصجعة بالشارقة قد تسبب في غلق محابس أنابيب الغاز المغذية لمحطات هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وذلك بسبب إجراءات الطوارئ المتبعة في مصنع الغاز التي تغلق بشكل مباشر عند حدوث الأعطال الفنية.

وباشرت فرق العمل المختصة بعزل المحبس الرئيس المغذي لمحطات الكهرباء بمدينة الشارقة وإعادة تدفق الغاز من خلاله بنسبة 80%، ما أسهم في إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل.

كما يجري العمل على معالجة الخلل الفني الرئيس وإعادة تشغيل مجمع الغاز بالكامل.

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