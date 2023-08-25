أول مدقق لأنظمة التشغيل المالي والإداري من العنصر النسائي في شرطة دبي

المصدر: البيان

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تُعد النقيب سماء عبد الرحيم صفر، رئيس قسم التدقيق التشغيلي بمكتب التدقيق الداخلي، أول مدقق لأنظمة التشغيل المالي والإداري من العنصر النسائي العسكري في شرطة دبي، وهو أحد أهم التخصصات المهنية الاستقلالية التي تعمل على تقييم الأنشطة وعملياتها وأنظمتها وإجراءاتها الرقابية، بما يضمن إضافة قيمة تحسينية فعالة للعمليات الإدارية والمالية في منظومة العمل.

وتعتبر مهامها من أكثر المهام الإدارية التخصصية تأثيراً على سير منظومة العمل، والتي من خلالها يتم التدقيق على العمليات التشغيلية بكافة الوحدات التنظيمية للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها في تحقيق أهداف شرطة دبي، وفق نهج داخلي ومعايير عالمية لأفضل الممارسات المهنية.

وحول هذا الشأن قال المقدم الدكتور مشعل الزرعوني، مدير مكتب التدقيق الداخلي بشرطة دبي، إن القيادة العامة لشرطة دبي تفخر اليوم بالدور الريادي للعنصر النسائي العسكري الذي أثبت كفاءته العالية ومهاراته المتقدمة وقدراته المتعددة في الجانب الميداني والإداري، وإن هذا الأمر ما هو إلا انعكاس لدعم شرطة دبي للمرأة الإماراتية في كل الصُّعد، وكذلك الاهتمام الدائم والمباشر من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الداعم الأول لفئة الشباب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تمكين الشباب من الجنسين لتقلد المناصب واستلام المهام، وتمكينهم وتشجيعهم على تحمل المسؤولية.

من جانبها، قالت النقيب سماء: «تعد مهام التدقيق على أنظمة التشغيل المالي والإداري، من المهام التخصصية التي تتطلب مستوى عاليا من المعرفة الإدارية والمالية والتشغيلية، وكذلك الفهم القانوني والاطلاع الدائم والمباشر للسياسات والإجراءات المعمول بها محلياً وعالمياً، لمواكبة التطلعات والرؤى المستقبلية في العمل المؤسسي، وتتطلب كذلك مهارات متعددة على المستوى الشخصي، منها القدرة على ضمان الاستقلالية والدقة في العمل».

وأضافت النقيب سماء أن القيادة العامة لشرطة دبي بيئة داعمة ومحفزة للشباب، وتمتلك منظومة مرنة تشجع على رفع سقف الطموحات، وهو أمر يساهم بشكل كبير في تمكين الشباب لتولي المهام والمناصب المهمة على المستوى الأمني والميداني والإداري، ويعزز من شعور الانتماء المؤسسي، ويشحذ الطاقات لبذل جهد كبير في سبيل ضمان استدامة الارتقاء بمنظومة العمل.

حصلت النقيب سماء عبد الرحيم صفر على البكالوريوس في المالية والماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتخرجت في الدورة العسكرية للجامعيين وحصلت على المركز الأول في المجموع العام بتقدير امتياز، ولديها خبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال التدقيق والحوكمة، وحصلت على العديد من الشهادات التدريبية التخصصية، وهي عضو مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، ولديها عضويات عديدة في فرق العمل واللجان المتعلقة بالتدقيق.

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