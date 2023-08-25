خصم نقاط «يوم بلا حوادث» تلقائي بدون مراجعة مراكز الخدمة

المصدر: وام

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قال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي إن خصم النقاط المرورية والمرتبط بتوقيع تعهد "يوم بلا حوادث" والذي أعلن عنه موخراً، سيكون تلقائيا لجميع المشاركين الذين سجلوا في التعهد ، بشريطة عدم حصولهم على مخالفة أو ارتكاب حادث مروري يوم 28 أغسطس 2023 ، مما يعني أنه لا يستوجب على الأشخاص مراجعة مراكز الخدمة في إدارات المرور بالدولة.

وأضاف أن أنظمة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة ستتعامل مع الأشخاص الملتزمين كما تظهرها البيانات الواردة والمسجلة في أنظمة المرور، وستعمل على خصم النقاط بصورة تلقائية من حسابات المستفيدين المؤهلين لمثل هذا الخصم التشجيعي والذي وجد من أجل تعزيز وتحقيق الغاية والأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية " يوم بلا حوادث" التي تتزامن مع أول يوم دراسي للعام 2023-2024.

وجدد الحارثي الدعوة للجميع للالتزام بتعليمات وقوانين المرور بصورة دائمة واستثمار هذا اليوم للتذكير والتوعية على كافة المستويات الشعبية والوطنية ، من خلال المؤسسات والهيئات والجامعات والمدارس ووسائل الإعلام لتكون حملة وطنية تعزز تحقيق رؤية الإمارات وسعيها لتكون المنطقة الأكثر أمناً وسلامة في العالم.

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