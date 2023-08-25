لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات والمجر تبحث تعزيز التعاون

المصدر: وام

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عقدت الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية والتجارة في المجر وذلك في العاصمة بودابست.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات ، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة الوزير للشؤون السياسية، ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي.. فيما ترأس الجانب المجري معالي ليفينتي مجر، نائب وزير الخارجية والتجارة وعضو البرلمان.

وجرى خلال المشاورات ، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمجر، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تفعيل ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وخلال زيارتها الرسمية للمجر، عقدت معالي نسيبة عددا من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين ورواد الفكر والثقافة، بحضور سعادة سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر، تضمنت معالي يانوش بوكو وزير الشؤون الأوروبية، وسعادة بالاج اوربان مدير الشؤون السياسية لمكتب رئيس الوزراء المجري، وسعادة زولتان كوفاكس المتحدث الرسمي للحكومة، إضافة إلى سعادة لازلو بان المبعوث الحكومي لمشروع حديقة المدينة الثقافي ومدير متحف الفنون الجميلة، كما تضمن البرنامج المشاركة في احتفالات المجر بيومها الوطني والقيام بزيارات لعدد من المتاحف والمراكز الثقافية التي تزخر بها العاصمة المجرية بودابست.

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