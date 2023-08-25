«صحة أبوظبي» تُغلق مختبراً طبياً عقب رصد مخالفات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، مختبراً طبياً في الإمارة إلى حين تصويب أوضاعه عقب رصد فريق جودة الرعاية الصحية في الدائرة لعدد من المخالفات لدى المنشأة.

وأوضحت الدائرة أن مخالفات محددة تم رصدها وإثباتها وشملت عدم الالتزام بمعايير المختبرات الطبية الصادرة عنها وعدم الالتزام باتباع أنظمة وسياسات وتعاميم الدائرة، فضلاً عن مخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني ومعايير الدائرة ذات الصلة بإحصائيات الصحة العامة.

وجاء إغلاق المنشأة كإجراء تنظيمي حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع إلى حين قيام المختبر الطبي بتصويب أوضاعه والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات الصحية المعمول بها.

وطالبت دائرة الصحة ـ أبوظبي كافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وبالتالي الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدائرة مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دور دائرة الصحة – أبوظبي الرقابي لرصد المخالفات وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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