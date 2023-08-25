محمد بن زايد: انضمام الإمارات إلى «بريكس» يرسخ مكانتها الاقتصادية العالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن شكره وتقديره لموافقة قادة مجموعة «بريكس» على انضمام الإمارات إلى عضوية المجموعة. وعبّر سموه عن تطلع الدولة إلى أن تسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانتها الاقتصادية العالمية ونهجها في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع.

بدوره، هنأ ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، مشيراً إلى دور الإمارات وجهودها في تعزيز التعاون والشراكات الدولية التي تدعم الازدهار الاقتصادي المستدام لدول العالم.

إلى ذلك، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع ناريندرا مودي هنأه خلاله بنجاح هبوط مركبة الفضاء «تشاندرايان- 3» على سطح القمر.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشعب الهندي الصديق بهذا الإنجاز العلمي التاريخي ،مؤكداً أنه يجسد التقدم الذي حققته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأشار سموه إلى أن هذه الخطوة تضاف إلى الإنجازات الحضارية العلمية التي تسهم بها الهند في خدمة مستقبل البشرية. وأعرب سموه عن تمنياته للهند بمواصلة تحقيق مزيد من النجاحات في جميع المجالات خاصة في مجال الفضاء.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة وتقديره لتهنئته بنجاح هبوط المركبة «تشاندرايان-3» على سطح القمر وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الهند وشعبها.

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