أحمد بن شعفار: ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة

المصدر: (دبي - البيان)

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قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لمجموعة بريكس، واحدة من ثمار رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعظيم مكانة الدولة وترسيخ موقعها العالمي الفاعل في التجارة الحرة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطيد التعاون مع دول بريكس على صعيد الابتكار والبحث والتطوير هذا غير فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأضاف أن الانضمام إلى تجمع دولي بهذا الحجم سيزيد من تأثير دولة الإمارات العربية المتحدة في القرار الدولي وتعزيز نفوذها العالمي بما ينعكس إيجاباً على المصالح الوطنية العربية.

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