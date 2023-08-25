اتفاقية لبناء منازل للمتضررين من السيول في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبنك دبي الإسلامي اتفاقية لبناء عدد من المنازل للمتضررين من السيول في إقليم السند بباكستان.

وبموجب الاتفاقية يمول البنك بناء المساكن بقيمة 5 ملايين درهم، وتشرف الهيئة على مراحل تنفيذها، وذلك ضمن جهود الجانبين لتعزيز شراكتهما الإنسانية، والتنموية على الساحة الباكستانية.

وحددت الاتفاقية آليات التنفيذ والتزامات الطرفين تجاه المشروع، الذي يعتبر نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين الهلال الأحمر الإماراتي، وبنك دبي الإسلامي، لتعزيز مبادرات الإمارات في مجال استدامة العطاء.

حرص

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص الجانبين على تخفيف معاناة المتأثرين من السيول في إقليم السند الباكستاني، وتحسين حياة الشرائح الضعيفة، التي فقدت مساكنها وأصبحت بلا مأوى في ظروف إنسانية صعبة، وذلك من خلال إعادة بناء المنازل، التي دمرتها السيول وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، ومن جانب البنك نواف عبد الله الريسي مساعد نائب الرئيس، مدير خدمات الدعم المجتمعية.

وبحث الجانبان عقب التوقيع مجالات تعزيز التعاون، وتأصيل الشراكة في المجالين الإنساني والتنموي، والعمل معا لتبني المشاريع التنموية، التي تخدم قطاعات واسعة من المستهدفين من خدمات الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، وتم التأكيد على وحدة الرؤى والأهداف، التي يعمل في إطارها الجانبان، لتعزيز أوجه المسؤولية المجتمعية.

وشددا على أن مقتضيات المرحلة تتطلب مثل هذا النوع من الشراكات، لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للعمل الإنساني، وتعزيز جهود التنمية في المناطق المتأثرة بالكوارث والأزمات.

وأكد راشد المنصوري حرص الهلال الأحمر الإماراتي على أن تعزيز الشراكة بين الهيئة ومؤسسات الدولة الوطنية خدمة للقضايا الإنسانية، التي تؤرق الكثيرين، ومساندة جهود الهلال الأحمر في حشد الدعم والتأييد للحد من حجم المعاناة البشرية، وصون الكرامة الإنسانية في كل مكان.

وقال: «إن توجهات الهيئة ورؤيتها في هذا الصدد مكنتها من نسج شراكات هادفة وبناءة مع الأفراد والمؤسسات والهيئات وجميع قطاعات المجتمع المحلي، وأسهمت بقوة في كسب ثقة المتبرعين والمانحين، الذين تجود بهم الدولة».

وأكد أن الاتفاقية تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، التي سيكون لها أثرها المباشر على ترقية وتطوير المشاريع الإنشائية والتنموية، التي تنفذها الهيئة في مختلف المجالات، معرباً عن أمله بأن يشكل التعاون بين الجانبين نموذجاً يحتذى لنسج المزيد من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية.

وأعربت إدارة بنك دبي الإسلامي عن سعادتها بهذه الشراكة، التي ستوفر منازل للمتضررين جراء السيول، وذلك تخفيفاً من المأساة، التي تعيشها الأسر، والذين فقدوا ممتلكاتهم ولحاجتهم الماسة في الحصول على مأوى، وأشادت بالمبادرات والجهود، التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر.

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