سفارة الدولة في أنقرة تشارك بملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي

المصدر: أنقرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت سفارة الدولة في أنقرة، وبالتعاون مع القنصلية العامة في إسطنبول، بملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، وذلك من خلال جناح في معرض إكسبو للسياحة العلاجية والطبية، الذي أقيم بمدينة إسطنبول، ونظمته مجموعة التعاون التركي العربي للأعمال «TURAP» بدعم من وزارتي الصحة والتجارة في تركيا.

وألقى سعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها عمق العلاقات بين دولة الإمارات وتركيا، حيث يحتفل البلدان هذا العام بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات، في إطار الآفاق الجديدة الواعدة للتعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا في مختلف الأصعدة التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض آفاق نمو قطاع السياحة العلاجية في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات باتت وجهة مهمة للسياحة العلاجية، والتي تعكس تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية، بمنشآته المتطورة وكوادره المتخصصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز