محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتطلع للعمل مع «بريكس»وبناء شراكات دولية إيجابية

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعليقهما على انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة «بريكس»، أن الإمارات تتطلع إلى العمل مع دول «بريكس» من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم، وستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «نقدر موافقة قادة مجموعة «بريكس» على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة، ونتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الموافقة على انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة«بريكس» يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «إكس» أمس «الموافقة على انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس اليوم يمثل نجاحاً لسياستها الدولية المتوازنة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، كما يمثل انضمام الدولة لهذه المجموعة امتداداً لفلسفتها القائمة على بناء شراكات دولية إيجابية متعددة الأطراف، ويرسخ مكانتها الاقتصادية والتجارية الدولية كشريك موثوق يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، وستبقى الإمارات مستمرة في نهجها القائم على دعم السلام والأمن والتنمية العالمية».

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