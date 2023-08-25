إعلان أسماء 6 فائزين بجوائز التميز في حكومة الفجيرة الإلكترونية

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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أعلنت حكومة الفجيرة الإلكترونية أسماء 6 فائزين بجوائز التميّز المؤسسي الداخلي، التي تم إطلاقها أخيراً لعام 2023، على مستوى موظفي الدائرة؛ حرصاً على رفع مستوى ثقافة الأداء المؤسسي المتميز الفردي والجماعي، وتقديراً للإنجاز على مستوى الفئات المختلفة، لتعزيز منظومة العمل المؤسسي وتعزيز تنافسيتها وريادتها في مختلف المجالات والقطاعات.

وحصد الموظفون الـ6 جوائز التميّز، التي تضمنت وسام التميّز، حيث فاز في المجال الإشرافي الدكتور أحمد الشامي، ونالت وسام التميّز لأفصل موظف إداري أسماء عبدالله الكعبي، وحصل يوسف حمدان الكعبي على وسام التميّز لأفضل موظف مبتكر، وأما وسام التميّز لأفضل موظف في الوظائف المتخصصة ففازت به مريم محمد الزحمي، وحازت تهاني ياسر السعدي وسام التميّز للشباب، وفاز عبدالعزيز علي الخزيمي بوسام التميّز في خدمة المتعاملين.

وصرح الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية: «أن حكومة الفجيرة الإلكترونية تنتهج منهجية التميز في الأداء واستدامته بالاعتماد على تطبيق المعايير العالمية للتميز، وبالاطلاع على الممارسات المتميزة عالمياً، دعماً لتحقيق رؤية حكومة الفجيرة الإلكترونية»، لافتاً إلى أن إطلاق جائزة التميز الداخلية لحكومة الفجيرة الإلكترونية يأتي انطلاقاً من حرص الدائرة على بلورة استراتيجية الدائرة وتعزيز دورها الريادي في ترسيخ نهج التميز وترسيخ مفهوم الابتكار.

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