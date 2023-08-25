نهيان بن مبارك يعزي في وفاة 5 شباب من قبيلة الساعدي والكتبي في العين

المصدر: (العين - وام)

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور لهم، عبدالله علي عبدالله عيد الكتبي، وعلي خميس محمد الساعدي، وراشد عبدالله محمد الساعدي، وحمود عبدالعزيز علي الساعدي، وعلي أحمد علي سالم الساعدي، وذلك بمجلس الظاهر في مدينة العين.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن خالص تعازيه لأسر وذوي المتوفين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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