«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم منتسبي مبادرة «انطلاقة»

المصدر: دبي- البيان

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كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منتسبي الدفعة السابعة من مبادرة «انطلاقة»، في حفل أقيم بديوان الوزارة في دبي، وهي إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم طلبة الجامعات بالتخصصات الهندسية في فصول تخرُّجهم الأخيرة، عبر اطلاعهم على أهم الممارسات التطبيقية، وإكسابهم المعارف والمهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرّج.

تكريم

حضر حفل التكريم المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والمهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، والمهندس سيف غباش، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة، وشركاء المبادرة، و66 منتسباً ممن أكملوا الدورة السابعة بنجاح، لينضموا إلى أكثر من 349 خريجاً من منتسبي الدورات الست السابقة.

مبادرة

وقال المهندس فهد الحمادي:«حققت مبادرة (انطلاقة) إنجازات طموحة منذ دورتها الأولى، وأحدثت فارقاً خلال السنوات السابقة على مستوى الدولة في دعم الخريجين الجدد من ذوي التخصصات الهندسية والباحثين عن عمل ممن لا يملكون خبرات ميدانية، مشيداً بمثابرتهم وحرصهم على تطوير قدراتهم المؤهلة لسوق العمل.

وأضاف: ستواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية دعمها لطلبة الجامعات والخريجين الجدد، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق الإنجازات والابتكارات، وتبني المواهب الشابة، لما فيه خدمة للوطن والمواطن، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تقديم بيئة عمل مشجعة للابتكار والإبداع».

مستقبل

وتابع: إن الوزارة تسعى، من خلال مبادرة «انطلاقة»، إلى رسم مستقبل جيل متطلع لخدمة الوطن، ببث الهمة والحماسة في نفوسهم، وردم الفجوة بين المرحلتين التعليمية والعملية والأخذ بأيديهم في فصول تخرُّجهم النهائية، من خلال اطلاعهم على أفضل الممارسات العملية وفقاً لتخصصاتهم بالاعتماد على مهندسين أكفاء ذوي خبرة، لضمان إعداد جيل إماراتي من مهندسي المستقبل يمتلك مهارات عملية تمكنهم من بناء مستقبل مشرق للدولة.

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