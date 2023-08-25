كاتبة عدل بمحاكم سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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انضمت كاتبة عدل جديدة إلى كتاب العدل الحكوميين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، ليصل عددهم إلى ثلاثة كتاب عدل معتمدين من دائرة القضاء لتقديم خدمات عدلية متكاملة لمجتمع الأعمال والشركات المسجلة في السوق العالمي، بما يلبي متطلبات تسهيل مزاولة الأعمال وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة تنفيذًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.

وأدت كاتبة العدل اليمين القانونية أمام المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك بحضور ليندا فيتز ألان، المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، ويوسف الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية بدائرة القضاء.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن توفير تجربة متميزة للمتعاملين للحصول على الخدمات العدلية بطريقة ميسرة، ولاسيما للمستثمرين والشركات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يدعم تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات، وذلك بما يتماشى مع رؤى قيادتنا الرشيدة، بتطوير منظومة التميز الحكومي لتعزيز الريادة عالمياً.

وأوضح أن منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل لعدد من موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية ومكاتب المحاماة، يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات عبر قنوات متعددة، في ظل التحول الرقمي والاستخدام الواسع للتقنيات الحديثة ودورها الداعم لتقديم نموذج رائد في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب التطورات المتلاحقة ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على إعداد وتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، عبر برامج تدريبية متخصصة تقدمها أكاديمية أبوظبي القضائية، لتزويدهم بالمعارف والاتجاهات وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، مع اشتراط اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح.

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