إنجاز 23 مليون معاملة عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت هند النعيمي مدير إدارة التطبيقات الرقمية بالإنابة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية لـ«البيان» عن أن عدد معاملات تطبيق «دبي الآن»، منذ إطلاقه حتى الآن بلغ أكثر من 23 مليون معاملة، منها 2.6 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المستخدمين 1.1 مليون متعامل، بينهم 100 ألف متعامل خلال 2023.

مميزات

وقالت: إن منصة دبي الآن تهدف لتوفير منصة موحدة شاملة، تغطي احتياجات المواطنين والمقيمين من خدمات المدينة بكل سهولة وتكامل وأمان، والدخول الموحد باستخدام الهوية الرقمية، إلى جانب الدفع الموحد، وسهولة الاستخدام من منظور المتعامل بغض النظر عن الجهة، التي تقدم الخدمة.

خدمات

وفيما يتعلق بأبرز الخدمات، التي يتيحها «تطبيق دبي الآن» أوضحت هند النعيمي أن التطبيق يضم منصة إماراتي- المنصة الموحدة والشاملة لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المدينة، والتي تمنحهم تجارب سلسة وفعالة تُثري أسلوب حياتهم بشكل سهل وآمن، ولا يتطلب الدخول للمنصة من المواطنين سوى تسجيل الدخول في «تطبيق دبي الآن» باستخدام الهوية الرقمية، لتظهر واجهة مبادرة «إماراتي»، التي تظهر فيها العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين مثل: خدمات إسكانية كمنحة الأرض أو تبادل المنح الإسكانية أو بناء مسكن، أو الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه أو طلب صيانة المسكن أو طلب مكافحة آفات الصحة العامة والزراعية، وغيرها من الخدمات، بالإضافة للخدمات الاجتماعية منها المنافع الاجتماعية المختلفة ك الدورية أو المقطوعة (لتجهيز مسكن أو للسكن المؤقت) أو الاستشارات الأسرية أو نادي ذخر لكبار المواطنين، وغيرها من الخدمات، وكذلك عرض المميزات، التي تقدمها الحكومة للفئات المختلفة من المواطنين والمقيمين مثل تصريح مواقف السيارات المجانية، بطاقة إسعاد وبطاقة تأمين عناية وبطاقة بنيان، وعرض الدعم لخدمات الكهرباء والمياه، كما يتضمن التطبيق إمكانية الاطلاع على مختلف الفعاليات الرسمية في دبي كالرياضية والترفيهية، والفنية والثقافية.

فئات

وأضافت: يشمل تطبيق دبي الآن نحو 170 خدمة، تشمل كل قطاعات المدينة تقدمها أكثر من 35 جهة حكومية واتحادية وخاصة في إمارة دبي، وذلك ضمن 12 فئة مختلفة تشمل: الفواتير، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات وغيرها.

ويعد تطبيق «دبي الآن» شاملاً لخدمات المدينة، ويهدف إلى تقديم جميع المعاملات الحكومية للمتعامل في مكان واحد بسلاسة وأمان، ويتم العمل دائماً على إضافة المزيد من الخدمات، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

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