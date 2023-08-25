«كهرباء دبي» تحتفي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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احتفت هيئة كهرباء ومياه دبي بيوم المرأة الإماراتية 2023، وذلك من خلال تنظيمها منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع بمبنى أكاديمية الهيئة في منطقة الحضيبة، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ولفيف من مسؤولي الهيئة.

وتم نقل البث المباشر لفعاليات المنتدى، عبر قنوات الاتصال الداخلية والخارجية في الهيئة، ليتسنى لجميع الموظفات حضور المنتدى، بالإضافة إلى اللجان النسائية في مختلف الجهات.

وفي كلمته الافتتاحية خلال المنتدى أعرب معاليه عن سعادته بالاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية التاسع، الذي يشكل مناسبة سنوية للتعبير عن عمق التقدير للدور الجوهري والرائد، الذي تؤديه المرأة الإماراتية لتعزيز ازدهار الوطن، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً، خصوصاً في هذا العام الاستثنائي، الذي يقام فيه يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، انسجاماً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار «اليوم للغد»، ومع بدء العد التنازلي لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن التغير المناخي «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، والذي سيشهد إشراك كل شرائح المجتمع، لا سيما النساء والشباب، والتركيز على دورهم في دعم العمل المناخي. ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1936 موظفة يعملن في جميع إداراتها، منهن 734 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 422 موظفة مناصب قيادية في الهيئة، وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 84 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة .

وخلال كلمتها في المنتدى قالت فاطمة الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تحتفي هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً بيوم المرأة الإماراتية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بالاحتفال بنساء الوطن، تقديراً لجهودهن وعرفاناً بدورهن الفعال في المجتمع.

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