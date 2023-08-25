المصدر: أبوظبي-صبري صقر

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أعلنت ستارت إيه دي منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «إماراتيات منجزات» في جامعة نيويورك أبوظبي.. وذلك بما ينسجم مع شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «نتشارك للغد» وذلك بالتعاون مع البعثة الأمريكية في الإمارات والمنتدى العربي الدولي للمرأة.

وسلطت الفعالية الضوء على 23 سيدة إماراتية من ثلاثة أجيال مختلفة وإنجازاتهن البارزة في مجموعة من المجالات ومساهماتهن في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات. وتتيح المبادرة لـ 74 من السيدات الإماراتيات المنجزات الوصول إلى شبكة وطنية توفر فرصاً عديدة للتعاون والنمو.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة في ردها على سؤال عن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً: لو تطرقنا إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة اقتصادياً نرى أنه ومنذ عقود بدأت سموها في قضية تمكين المرأة علمياً ومعرفياً لتتطور بعد ذلك إلى تمكينها اقتصادياً من خلال اتساع نطاق المعرفة والتعليم والمشاركة ثم البدء بمساعدتها بوجود قوانين وتشريعات فاعلة للارتقاء بدورها في المشاركة الاقتصادية خاصة في القطاع الخاص.

وأضافت: ترسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مع مجلس سيدات الأعمال خططاً واستراتيجيات لتعزيز دور المرأة في القطاع الخاص من خلال رعايتها لرائدات الأعمال ومن خلال رعايتها للأسر المنتجة ورعايتها للارتقاء بالدور الاقتصادي في القطاع الخاص للمرأة عن طريق التطور والتقدم التكنولوجي..ولأننا حالياً نعيش الثورة الاقتصادية الرابعة فلابد للمرأة أن تكون مطلعة وقادرة على تطوير مهاراتها الاقتصادية وتطوير شركاتها على تطوير أعمالها واتساع معارفها وشبكات معاملاتها الاقتصادية لتستطيع أن تحقق نجاحات اقتصادية تكون داعمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وقالت: «لا شك أن هذه الجهود التي أثمرت هذه التطورات والمشاركة الاقتصادية وضعت المرأة الإماراتية في مصاف صنع القرار الاقتصادي بشكل خاص.

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