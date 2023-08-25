«شرطة أبوظبي» تكرم العمال

المصدر: أبوظبي- البيان

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نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرات في أبوظبي والعين والظفرة تحت شعار«تقديم المساعدة للمجتمعات التي نخدمها مهما كان».

وتضمنت المبادرات إقامة مأدبة غداء للموظفين والمستخدمين في مسرح المديرية بأبوظبي وتكريم عدد من العمال في مدينة العين وتوزيع الهدايا عليهم لتعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني، وتكريم عدد من العمال من سائقي شاحنات تدوير «في منطقة الظفرة وتقدير حرصهم على الالتزام بقواعد المرور وتقديم نموذج مشرف في العمل الإنساني واحترامهم للقوانين والأنظمة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال والتواجد معهم في مختلف المناسبات بما يعزز جهود التوعية المرورية وتأكيد دورهم الريادي في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة. وأوضح إن النموذج الإماراتي الرائد في العمل الإنساني والتنموي، هو موضع تقدير عالمي واسع، حتى أصبحت دولة الإمارات تحتل لسنوات عدة المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي.

وقال العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين خلال تكريمه العمال في مدينة العين إن التكريم يمثل لفتة شكر لجهود العمال وإخلاصهم في العمل، وتعزيزاً لقيم الإيجابية والسعادة لدى هذه الفئة.

وأكد العقيد طالب محمد طالب الشريفي نائب مدير إدارة مرور الظفرة، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لافتاً إلى أن مجهودات عمال الخدمات الأساسية تعد محل تقدير وتكريم من الجميع في كل المؤسسات الحكومية والخاصة.

وعبر العمال المكرمون عن سعادتهم وقدموا الشكر لشرطة أبوظبي على تنظيم هذه المبادرات الإنسانية.

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