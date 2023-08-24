مكتوم بن محمد: انضمام الإمارات لـ«بريكس» يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتنمية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس هو انعكاس لرؤى وتوجهات أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتنمية الاقتصادية.

وقال سموه، "انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس هو انعكاس لرؤى وتوجهات أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رئيسي للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز شراكات دولية متعددة الأطراف ودعم الازدهار الاقتصادي عبر استراتيجيات مبتكرة. الإمارات مستمرة في سعيها لبناء اقتصاد مستدام واستكشاف الفرص الجديدة وفق رؤى قيادتنا الرشيدة وبما يعزز الرفاه والسعادة للشعوب".

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