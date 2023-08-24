قرقاش: انضمام الإمارات لـ«بريكس» يعكس ثقة العالم برؤية الدولة

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصاد وفعالية دبلوماسية الدولة وثقة العالم برؤيتها.

وقال معاليه، "انضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس" يعكس قوة اقتصادنا وفعالية دبلوماسيتنا وثقة العالم برؤيتنا للازدهار والاستقرار والتزامنا بتعزيز علاقاتنا وشراكتنا وتنويعها بما يخدم استدامة التنمية، الإمارات ماضية بعزم نحو آفاق جديدة من النماء والنهضة والقادم أجمل وأكثر إشراقاً".

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