تعيين الإماراتي «محمود البرعي» عضواً في مجلس التحالف العالمي للحد من مخاطر الكوارث

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالم للحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة، تعيين الخبير الدولي الإماراتي الدكتور محمود البرعي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب ،ورئيس مركز الشرق الأوسط للمدن في الجامعة الامريكية في دبي، عضواً في مجلس إدارة التحالف الذي يعمل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

وعيّنت السيدة مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الدكتور البرعي عضواً في إدارة مجلس هذا التحالف الذي يسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة الاستثمارات من قبل القطاعين العام والخاص لتعزيز التأهب لمواجهة الكوارث.

ويُعَدُّ الدكتور البرعي العربي الوحيد في الدورة الحالية من المجلس الذي تترأسه «مامي ميزوتوري»، ويضم أعضاء من أمريكا، وكندا، واليابان وغيرها من دول العالم.

وقال البرعي: "أعتزّ بهذه الثقة التي أوليت إلي من قبل السيدة مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وأعتبرها حافزاً لي لبذل المزيد من الجهد على المستوى العالمي، وأضاف: " يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز للدعم والتشجيع المستمرين اللذين ألقاهما من قيادتنا الحكيمة التي غرست فينا شغف العمل لمستقبل أفضل للإنسانية جمعاء عبر استثمارها الدائم في مجال التنمية المستدامة، ومشاركتها في الجهود العالمية الرامية لترسيخ الاستدامة، منها قمّة المناخ كوب 28 التي تستعد لاستضافتها في نوفمبر من العام الجاري.



يُشار إلى أن الدكتور البرعي كان العربي الوحيد الذي نال في عام 2021 جائزة «مغيّر المدينة» التي تمنحها الحملة الحضرية العالمية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، حيث اختارته الحملة ضمن 10 قادة عالميين ملهمين في مجال التنمية المستدامة وصفتهم بـ"مغيريّ المدن" نظراً لإسهاماتهم البارزة في مواجهة تحديّات تغيّر المناخ.

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