توعية 100 ألف شخص بقواعد السلامة في محطات الوقود

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين، أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، نجحت في شهرها الأول في تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، وتتواصل فعالياتها حتى 25 سبتمبر المقبل.

وأعرب المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن سعادته بالنتائج الاستثنائية التي تحققها الحملة.

نقلات نوعية

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الحملة تواصل هذا العام تحقيق نقلات نوعية على المستويات التوعوية والتنفيذية.

إلى ذلك، أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع أهمية النتائج الإيجابية التي تحققها الحملة منذ انطلاقها، ولا سيما على صعيد رفع معدلات التوعية لدى السائقين في ما يتعلق بالسلامة والوقاية أثناء استخدام محطات تعبئة الوقود، وتعزيز التزامهم التعليمات والإرشادات التي من شأنها المحافظة على سلامتهم وسلامة العاملين في محطات الوقود.

وأشار علي خليفة الشامسي المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» إلى أن نجاح الحملة في توعية أكثر من 100 ألف سائق يومياً، إلى الآن، مؤشر قوي إلى النجاح الذي تحققه.

وأكّد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك حرص المجموعة تنفيذ برامج توعية ودعم الحملات والمشاريع الوطنية كافة.

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