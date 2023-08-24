محمد بن زايد ومحمد بن راشد: إنجاز حضاري وصناعة للتاريخ

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للهند وقيادتها بهبوط مركبة الفضاء «تشاندرايان3» على سطح القمر.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عبر حسابه في منصة «x»: «أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء «تشاندرايان3» على سطح القمر. إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات».

كما دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه في «x»: «تهانينا للأصدقاء في الهند على الهبوط الناجح على سطح القمر، الأمم تبنى على المثابرة، الهند تواصل صنع التاريخ».

وهبطت على سطح القمر بسلام، أمس، مركبة فضاء هندية غير مأهولة، في إنجاز وصفه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنّه يوم «تاريخي» لأكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان وأول دولة تُنزِل بنجاح مركبة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وقابل فنّيو المهمّة بهتافات الفرح والتصفيق، إعلان منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في مقرها الرئيسي أنّ المركبة «شاندرايان 3» هبطت بنجاح على سطح القمر» في الساعة 12,34 بتوقيت غرينتش.

وكتب مودي على منصة «x»: «يوم تاريخي لقطاع الفضاء الهندي».

وهبطت شاندريان 3 (ومعناها المركبة القمرية باللغة السنسكريتية) بعد أيام من تحطم المسبار لونا 25 الروسي في المنطقة نفسها بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر.

وقال مودي على هامش قمة مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا وهو يلوّح بعلم بلاده: «في هذه المناسبة السعيدة، أودّ أن أخاطب شعوب العالم.. مهمّة الهند الناجحة إلى القمر ليست مجرد مهمة للهند وحدها. هذا النجاح تسطّره البشرية جمعاء».

رسائل دولية

وتعقيباً على الحدث الناجح، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي.

وقال بوتين في رسالة نُشر محتواها على الموقع الإلكتروني للكرملين: «إنها خطوة كبيرة إلى الأمام في استكشاف الفضاء الخارجي، وبالطبع شهادة على التقدّم المثير للإعجاب الذي حقّقته الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا».

وأشادت الولايات المتحدة على لسان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بما وصفه بأنّه «هبوط تاريخي على سطح القمر».

ويأتي هذا النجاح للبرنامج الفضائي الهندي بعد أربع سنوات على فشل مهمة هندية سابقة فقد الفريق الأرضي الاتصال بها قبل وصولها إلى القمر.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء إس. سوماناث، إن العديد من أولئك الذين عملوا في مهمة 2019 شاركوا في المهمة الحالية، والهبوط الناجح جاء ثمرة سنوات من جهودهم. وقال: «لقد قاسوا الكثير من العذاب لمعرفة الخطأ الذي حدث. تحياتي لكل أولئك الأبطال المجهولين اليوم».

واستحوذت مهمة شاندريان 3 على اهتمام الرأي العام منذ انطلاقها قبل ستة أسابيع تقريباً أمام آلاف المتفرجين.

المهام

وبمجرد هبوط المركبة، سيبدأ الروبوت، وهو مركبة جوالة تعمل بالطاقة الشمسية، باستكشاف السطح ونقل بيانات إلى الأرض لمدة أسبوعين.

وتعتبر مهمة شاندريان 3 أبطأ من مهمات «أبولو» الأمريكية المأهولة في الستينيات والسبعينيات التي وصلت إلى القمر في غضون أيام قليلة.

فالصاروخ الهندي أقلّ قوة من صاروخ «ساترن 5» المستخدم في برنامج أبولو القمري الأمريكي. وقد اضطر إلى الدوران عدة مرات حول الأرض لزيادة سرعته قبل أن يسلك مساره باتجاه القمر والذي استغرق شهراً.

وتبلغ كلفة المهمة الهندية هذه 74,6 مليون دولار على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، وهي أقل بكثير مقارنة مع مهمات دول أخرى.

وانضمّت الهند بذلك إلى ثلاث دول فقط سبقتها إلى هذا الإنجاز المتمثّل بإنزال مركبات غير مأهولة على سطح القمر بنجاح، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز