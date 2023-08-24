«تحالف مكافحة الاتجار بالنساء» يزور «دبي لرعاية النساء»

المصدر: (دبي - وام)

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تعرف وفد من التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء خلال زيارة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة لحماية وتمكين النساء والأطفال ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وذلك ضمن جهود التحالف العالمي للتعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر.

وتضمنت قائمة وفد التحالف العالمي أعضاء من دولة الإمارات وبنغلاديش والهند وتايلند ونيبال وسيرلانكا، مثلهم من الإمارات كل من فرانسيس سولومانتين منسق برنامج مركز الشرق الأوسط للتدريب والتطوير، وريجي جوي سكرتيرة المركز، ودينا حبيب الباحثة في شؤون الهجرة في المركز، كما ضم الوفد أندرو صموئيل مدير خدمات التنمية الاجتماعية في سيرلانكا، وشينا بشير عضو الرابطة النسائية للتوظيف الذاتي في الهند، وراجبهاندراي مؤسس مشارك في مركز تأهيل المرأة في نيبال، وشاكر الإسلام رئيس برنامج أوفيباشي كارمي أونايان في بنغلاديش، وباندانا باتنياك المنسق الدولي للتحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس مكانة ودور المؤسسة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الدعم والرعاية لضحايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل بجد واجتهاد من أجل توفير البيئة المناسبة للنساء والأطفال الذين تعرضوا لظروف قاسية. وأشارت إلى مواصلة المؤسسة تقديم الدعم الشامل والخدمات اللازمة لضمان استعادة حقوقهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم.

وأضافت المنصوري أن المؤسسة حريصة على تعزيز التعاون الدولي والشراكات للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ومواجهة التحديات من خلال التعاون والتكامل من أجل تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي.

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