حاكم الفجيرة يصدر مرسوماً بفصل «مدينة الإبداع» عن هيئة الثقافة

المصدر: الفجيرة - وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2023 القاضي بفصل مدينة الفجيرة للإبداع عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لتتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري كما تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أغراضها.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة القرار رقم 7 لسنة 2023 والقاضي بتعيين سالم علي سالم مرشود الحفيتي مديراً لمدينة الفجيرة للإبداع على أن يتولى الإشراف العام على أعمال المدينة وأنشطتها وخدماتها المختلفة.

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