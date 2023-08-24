حديقة أم الإمارات تحتفي بيوم المرأة الإماراتية 28 الجاري

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تحتفي حديقة أم الإمارات، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف يوم 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار احتفالات الدولة بهذه المناسبة التي تكرم المرأة. وستقام الفعالية التي تستضيفها الحديقة هذا العام، تحت شعار «نتشارك للغد»، الذي تم اعتماده شعاراً رسمياً لاحتفالات هذا العام تماشياً مع «عام الاستدامة 2023» وفي إطار التزام دولة الإمارات بإيجاد حلول لتحديات الاستدامة.

وأكدت رشا قبلاوي مديرة الاتصال المؤسسي في شركة «سنيار» القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم حديقة «أم الإمارات» على القيم الراسخة التي تتبناها الحديقة والتزامها الراسخ بتعزيز الترابط المجتمعي وإلهام وتمكين المرأة ودعمها.

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