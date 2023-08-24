مستشفى دبي للأسنان يحوز لقب «مركز للرعاية الصحية الموحدة»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مستشفى دبي للأسنان؛ أول وأكبر مستشفى متخصص بطب الأسنان في الإمارة، عن حصوله على لقب «مركز للرعاية الصحية الموحدة» من قبل الأولمبياد الخاص الإماراتي، ليصبح أول مستشفى أسنان في إمارة دبي يحصل على هذا الاعتراف، تثميناً للخدمات المميزة التي يقدمها المستشفى للعناية بالفم والأسنان لدى أصحاب الهمم.

إنجاز

وقالت الدكتورة خولة حميد بالهول، مديرة مستشفى دبي للأسنان: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة الالتزام بنهج «المريض أولاً»، والذي يعد القيمة الأساسية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، ويمثل هذا الاعتراف مصدر إلهام لفريق العاملين في مستشفى دبي للأسنان، كما يسهم في مواصلة تقديم المستشفى لخدماته المميزة بوصفه مركزاً متخصصاً للعناية بالفم لأصحاب الهمم، فضلاً عن توفير مجموعة خدمات صحية موثوقة، مع التركيز على السلامة والرفاهية، ومتطلبات الرعاية الصحية الخاصة لأصحاب الهمم».

رؤية

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحن نسعى دوماً للعمل مع المؤسسات الصحية، التي تشاركنا في رؤيتنا الداعمة لحقوق أصحاب الهمم في الحصول على أفضل رعاية صحية، من أجل بناء قاعدة ثابتة من الشركاء الاستراتيجيين للأولمبياد الخاص الإماراتي، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى جودة حياة أبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم، ذوي التحديات الذهنية والنمائية».

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