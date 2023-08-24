«ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية منصة للإضاءة على الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي - البيان

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يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة لتسليط الضوء على مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات، وتشجيع الشراكات والاستثمارات العالمية الهادفة إلى دعم ابتكار وتبني حلول وتقنيات مستدامة في هذا المجال.

ويكتسب الاقتصاد الدائري أهمية متزايدة، حيث تشير أرقام شركة الاستشارات «أكسنتشر (Accenture)» إلى أن التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري عالمياً يمكن أن يمثل سوقاً بقيمة 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وتقدر منظمة العمل الدولية أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يخلق 6 ملايين وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وقال معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد «إن حكومة دولة الإمارات تتمتع برؤية جريئة لتعزيز التنوع الاقتصادي في المجالات الاستراتيجية التي تخدم مسار التنمية المستدامة على أفضل وجه، سيكون الاقتصاد الدائري ومصادر الطاقة المتجددة حجر الزاوية في اقتصادنا في السنوات الـ 50 المقبلة.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس ومؤسس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: يدعم معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، مساعي دولة الإمارات لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية وإدخال أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستفادة القصوى من التغييرات الإيجابية الكبيرة التي يحققها الاقتصاد الدائري لتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير منظومة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات الحيوية، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف معاليه: بوصفه المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، يوفر المعرض منصة متكاملة لآلاف الشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة والتنقل الأخضر وإدارة النفايات وإعادة التدوير لعرض أحدث منتجاتها.

وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وتحفيز ريادة الأعمال والاستثمار في الأنشطة التصنيعية، وتساهم الفعاليات الكبرى المتخصصة مثل معرض ويتيكس في تعزيز هذا الهدف عبر توفير منصة واسعة لعرض الابتكارات الجديدة ومشاريع رواد الأعمال والفرصة للشركات الناشئة، وإتاحة الفرص لهم للتواصل مع الجهات الداعمة والممكنة والمستثمرين.

وأوضح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يؤكد معرض (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، نهج دولة الإمارات في الاهتمام والتركيز على تحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية وموارد الطاقة لضمان جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد.

وأصبحت اليوم إحدى أهم الدول الفاعلة إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة والاقتصاد الدائري الأخضر والمستدام والطاقة النظيفة، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والبنية التحتية المتقدمة التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات، والتشجيع على جذب الاستثمارات الأجنبية.

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