«استشاري الشارقة» يعقد 370 جلسة ويجيز 125 مشروع قانون خلال 24 عاماً

المصدر: الشارقة - البيان

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يستعد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمرحلة جديدة من تجربته الانتخابية، ليستكمل مسيرته التشريعية والاستشارية الحافلة بالعطاء منذ تأسيسه في العام 1999 وصولاً إلى التحول في العمل البرلماني الذي تم إقراره في العام 2015 بإشراك المواطنين بالانتخاب والترشح.

وتشير إحصائيات مسيرة 24 عاماً من 1999 – يونيو 2023 إلى 10 فصول تشريعية للمجلس عقد خلالها 370 جلسة عامة وأجاز 125 مشروع قانون وناقش 178 موضوعاً عاماً وشهد توجيه 51 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر ومدراء العموم.

وأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن تنظيم انتخابات المجلس عامي 2015 و2019 شكل تحولاً مهماً نحو توسيع المشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما عزز الشفافية والتواصل بين المجلس والمجتمع.

وأضاف إن تجربة تنظيم الانتخابات من خلال تخصيص نصف مقاعد المجلس الاستشاري للانتخاب والنصف الآخر للتعيين، منحت صوتاً للمواطنين في اختيار من يمثلهم مما ساهم في تنوع الآراء، وتعزيز المساءلة وتقديم فرص للمواطنين للمشاركة في صياغة مستقبل إمارتهم.

وأعرب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن فخره بالنجاحات التي حققها المجلس منذ إنشائه وتواصلت حتى الفصل التشريعي العاشر، خصوصاً مع دورتين من الانتخابات، وترقب دوره جديدة، لافتاً إلى زيادة المشاركة المجتمعية والتوسع في دائرة القضايا التي يتعامل معها المجلس.

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