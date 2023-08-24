«ساعة شفافية» في مركز شرطة المرقبات

المصدر: (دبي - البيان)

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التقى العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، مع موظفي المركز من خلال اللقاء المفتوح «ساعة شفافية»، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط. وأكد العميد راشد الشحي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في بيئة العمل، حاثاً رؤساء الأقسام والضباط على تكثيف الجهود، والنزول الميداني، والتواصل مع الموظفين، مشيراً إلى أن هذا التواصل يساهم في تحقيق السعادة والرضا الوظيفي. وثمن العميد راشد الشحي، الدور الكبير الذي يقوم به موظفو مركز شرطة المرقبات في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي، والتميز في العمل، مُطالباً بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.

وقال العميد الشحي إن شرطة دبي تحرص على إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين، من خلال تنظيم العديد من المبادرات، وتقدير جهود المتميزين، مضيفاً أن شرطة دبي تولي تحقيق السعادة لموظفيها اهتماماً كبيراً كونها تدرك أن آثارها تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء وجودة العمل، وتقوية العلاقات بين الموظفين، وتعزيز روح المبادرة والإبداع. وقدم الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل، فيما أجاب مدير المركز عليها ووجه بمتابعة بعضها.

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