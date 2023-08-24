بلدية دبي: 426 ألف سلعة استهلاكية مسجلة في «منتجي»

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي عن أن عدد السلع الاستهلاكية المسجلة في نظام «منتجي» بلغ منذ إطلاقه حتى الآن 425 ألفاً و977 منتجاً، تتضمن مستحضرات تجميل وعطوراً ومكملات غذائية ومنظفات ومعقمات، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة في نظام منتجي حتى اليوم 587 ألفاً و2 طلب، منها: 456 ألفاً و611 طلباً في خدمة التسجيل، وعدد تصاريح الاستيراد للسوق المحلي 124 ألفاً و786 تصريحاً. بينما بلغ عدد تصاريح الاستيراد لإعادة التصدير 2589 تصريحاً وعدد إعلانات 777 إعلاناً، والبيع الحر 2239.

تحليل مخبري

وقالت: تم سحب 788 عينة خلال النصف الأول من العام الجاري، لغرض التحليل المخبري لمختلف تصنيفات المنتجات الاستهلاكية، وتشمل العطور ومستحضرات التجميل والمطهرات ومضادات الجراثيم، والمنظفات ولعب الأطفال والمواد الملامسة للغذاء، إضافة إلى المكملات الصحية والمنسوجات والأجهزة الكهربائية. وأوضحت أن عدد شحنات المنتجات الاستهلاكية التي يتم تداولها في الإمارة والمستوردة من الخارج بلغ في العام الماضي 48 ألفاً و593 شحنة، تشمل 469 ألفاً و963 منتجاً.

مميزات

وأشارت مديرة إدارة الصحة والسلامة إلى أن منصة منتجي تتميز بأنها عبارة عن منصة تكاملية ذكية تتميز بتقديم خدمات مستدامة ذكية ومتكاملة للمستثمرين والمستهلكين ونجوم الخدمة، حيث تتيح للمستثمرين من خلال نظام منتجي ضمان بيع منتجاتهم الاستهلاكية في الأسواق المحلية لإمارة دبي بأريحية وشفافية وحقوق محفوظة، حيث توفر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (جمارك دبي والتنمية الاقتصادية)، والربط الإلكتروني مع مختبر دبي المركزي.

خدمات رقابية

وأضافت يحتوي نظام «منتجي» على خدمات ضمنية رقابية مترابطة من أجل ضمان سلامة المجتمع، وهي خدمة الإفراج عن شحنات المنتجات الاستهلاكية، وتصاريح عدم الممانعة المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية

وأوضحت أن «منتجي» يعد منصة متكاملة لأعلى المعايير الذكية والصحية للمجتمع، فهو نظام متكامل لتسجيل وإدارة ومتابعة المواد الاستهلاكية في دبي من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والتعرف على مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك احتساب المخاطر الذكي.

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