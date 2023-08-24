جمارك دبي تطلق مبادرة «برّد على قلبك» للعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جمارك دبي مبادرة «برّد على قلبك»، لتوزيع المياه الباردة والعصائر، والفاكهة على فئة العمال في إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، و«جائزة تقدير»، حيث سيتم توزيع 10 آلاف صندوق، خلال فترة تنفيذ الحملة، والتي تستمر على مدار 3 أشهر.

وسيقوم متطوعو جمارك دبي بتوزيع عبوات مياه الشرب الباردة والعصائر والفاكهة على فئة العمالة، الذين يعملون في الإنشاء، وغيرها من المهن الأخرى، لتخفيف وطأة الحر عنهم، خلال موسم الصيف، حيث ستنطلق حملة «برد على قلبك» في شارع الميدان في منطقة ند الشبا.

وخلال فترة تنفيذ الحملة، والتي تم الإعداد والتنسيق لها مسبقاً من قبل فريق غيّاث التطوعي وقسم المسؤولية المجتمعية، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، للخروج بالحملة إلى الهدف المنشود في دعم العمل المجتمعي والتطوعي.

وقال راشد الشارد - مدير تنفيذي قطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي: «نسعى في جمارك دبي إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الخارجيين، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل المجتمعي، لا سيما فئة العمال، عبر تنفيذ العديد من المبادرات، وتقديم المزيد من الحوافز الموجهة لهذه الفئة، مؤكداً أن جمارك دبي تضع ضمن أولويتها في خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026 دعم العمل المجتمعي والتطوعي».

وقال عبدالله لشكري محمد أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: إن مثل هذه المبادرات تبني جسوراً للتواصل مع العمال، لأنهم جزء من نسيج هذا المجتمع، وبالتالي فنحن دورنا هو أن نوجد يداً بيد مع الشركاء الاستراتيجيين، لأنهم يسعون للدور التكاملي في الأعمال، التي تتحدث عن الإنسان بصورة عامة.

وأوضح فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي أن الحملة الخاصة بمبادرة «برد على قلبك» ستستمر خلال فترة الصيف، ولنهاية العام الجاري مشيراً إلى مشاركة الموظفين وأبنائهم في الإعداد للمبادرة، حيث تطوع أبناء الموظفين في تعبئة الصناديق، التي ستوزع على العمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز