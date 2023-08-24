منصات المشاهدة إطلالات بانورامية تروي سحر دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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رسخت دبي مكانتها السياحية بتطوير البنية التحتية بشكل كبير، ما أسهم في زيادة معالم الجذب السياحي في المدينة، وبالتالي زيادة إقبال الزوار والسياح عليها، إضافة إلى تصنيفها أكثر المدن طلباً للسكن، حيث لاقت رواجاً كبيراً وأطلق اسم «مدينة الأحلام» عليها، بالإضافة إلى تألقها بتشييد أجمل الأبراج الشاهقة والمعالم والمرافق الثقافية والترفيهية، وأطلقت منصات مشاهدة بانورامية فوق تلك المعالم لجذب الزوار والاستمتاع بمشاهدة أفق وعالم المدينة العالمية، مثل «قمة البرج» في برج خليفة، أطول برج في العالم، منصة «ذا فيوينج بوينت» في خور دبي، و«برواز دبي»، و«ذا فيوز - نخلة جميرا»، إلى جانب «عين دبي»، و«سكاي فيوز».

«قمة البرج»

ويوفر «برج خليفة» تجربة مميزة وهي زيارة أعلى منصات مشاهدة في العالم، حيث يوفر منصتي مشاهدة هما: قمة البرج وهي منصة مشاهدة على ارتفاع 555 متراً ومنطقة توفر مشروبات متنوعة، إلى جانب إمكانية الشروع في جولة خاصة يقدمها دليل يتيح التعرف إلى أشهر معالم دبي في تجربة تفاعلية مميزة.

وتشمل هذه القمة منطقة مراقبة بزاوية 360 درجة في المستويين 124 و125، ويتميز المستوى 125 بتصميمه الأنيق المستوحى من الفن العربي، بينما يوفر المستوى 124 رحلة مبهجة في الهواء الطلق.

«ذا فيوينج بوينت»

افتتحت إعمار منصة «ذا فيوينج بوينت» في دبي كريك هاربر بداية العام الجاري، وتتيح المنصة مشاهدة أروع المعالم في المدينة عبر إطلالة ساحرة. والمعلم الجديد يقع بين برجي فندق العنوان جراند كريك هاربر، ويمتد على مسافة 70 متراً فوق خور دبي مع طرف بارز لمسافة 26 متراً فوق سطح الماء وبارتفاع 11.65 متراً، موفراً بذلك إطلالة بانورامية ساحرة لأفق وسط مدينة دبي.

«برواز دبي»

يعد واحداً من المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «برواز واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر. ويوفر «برواز دبي» إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر، يبلغ ارتفاع «برواز دبي» 150 متراً وعرضه 95 متراً. جرى استخدام أكثر من 9900 متر مكعب من الأسمنت المعزز ونحو 2000 طن من الفولاذ الصلب، إلى جانب 2900 متر مربع من ألواح الزجاج الرقائقي في إنشاء «برواز دبي».

«عين دبي»

تقع في «جزيرة بلو ووترز» بالقرب من «مرسى دبي»، تم افتتاحها عام 2021 وهي أعلى عجلة في العالم، و«عين دبي» قادرة على حمل ما يصل إلى 1400 راكب في 48 كبسولة، وتعد من أبرز المعالم السياحية في المدينة وتضاف إلى الأرقام القياسية لدبي، وتحيط بها المراكز التجارية، والمطاعم، والشقق السكنية بالإضافة إلى سوق تراثي، ويبلغ ارتفاع هذه العجلة الترفيهية الضخمة والأعلى من نوعها في العالم 210 أمتار.

«سكاي فيوز»

تقع منصة المشاهدة «سكاي فيوز» دبي في الطابقين 52 و53 من برجي فندق العنوان – سكاي فيو، وتقدم لسكان الإمارات والسياح على حد سواء فرصة للاستمتاع بتجربة رائعة لا تنسى، وتعد أحدث معلم سياحي يقع على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض يوفر إطلالات رائعة على «داون تاون دبي» وأفق المدينة.

وتتيح منصة المشاهدة للزوار ركوب المصعد الزجاجي البانورامي بين برجي الفندق للوصول إلى الطابق 52، ومن ثم صعود درج حلزوني للوصول إلى الطابق 53، حيث يتوفر ممشى زجاجي بطول 46 متراً إلى المبنى المجاور.

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