الأرصاد: فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

المصدر: وام

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ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:30 من مساء اليوم "الأربعاء" وحتى الساعة 08:30 من صباح غد الخميس.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح "الجمعة" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 06:21.

الجزر الأول عند الساعة 10:27 والجزر الثاني عند الساعة 01:02 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثاني عند الساعة 04:23.

الجزر الأول عند 07:38 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

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