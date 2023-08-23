طرق دبي تطرح 90 رقماً مميزاً بمزادها العلني 2 سبتمبر

المصدر: وام

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تطرح هيئة الطرق والمواصلات 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات “AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z”، أبرزها الأرقام السوبر: AA 70 – Y 96 – Z 43 – S 888 – W 22222 – X 7777 X 300 – W10000 في المزاد العلني (131)، وهو الثاني لها هذا العام 2023.

وسيقام المزاد يوم السبت 2 سبتمبر المقبل، وسيبدأ التسجيل فيه يوم الاثنين 28 أغسطس الحالي بينما ستجري وقائع المزاد في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي الساعة 4:30 عصراً.

ويمكن كذلك الاشتراك في المزاد بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae، أو تطبيق «دبي درايف» أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهراً.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق «دبي درايف».

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