محمد بن زايد يهنئ ناريندرا مودي بهبوط «تشاندرايان-3» على القمر

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر.

وقال سموه، اليوم، في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" على سطح القمر».

وأضاف سموه: «إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيدٍ من النجاحات».

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