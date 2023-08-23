حسم دعوى قضائية على بيع «ذبائح»

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أبوظبي - موفق محمد

أقام رجل، دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية طالب فيها بإلزامه أن يؤدي بـ7 آلاف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وتوجيه اليمين الحاسمة له، مشيراً إلى أن المشكو عليه اشترى منه ذبائح بالمبلغ المطالب به، وبعد تسلمه لم يقم بسداد المبلغ المتفق عليه.

وقضت المحكمة وقبل الفصل الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المشكو عليه وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم يحضر المشكو عليه على الرغم من إعلانه قانوناً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكي للمشكو عليه قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المشكو عليه الذي أعلن بها ولم يحضر سواء بشخصه أو بمن يمثله قانوناً، ما يعد قد نكل عن حلفه لليمين الموجهة إليه، وتكون هذه اليمين قد حسمت النزاع في شأن انشغال ذمة المشكو عليه لمصلحة الشاكي بمبلغ المطالبة.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، 7 آلاف درهم وذلك مع المصاريف.

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