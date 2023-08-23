500 عملية ناجحة لزراعة الكلى في «بيورهيلث» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

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احتفت «بيورهيلث»، أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بالإنجاز الصحي النوعي المتمثل في إتمام أكثر من 500 عملية زراعة كلى ناجحة، وتحقق الإنجاز الهام ضمن "برنامج زراعة الكلى"، الذي يتم بالشراكة بين "مدينة الشيخ خليفة الطبية" ومركز "صحة" لرعاية الكلى، التابعين لمنصة "بيورهيلث"، ويجسّد الإنجاز التزام المنصة الراسخ بتحسين مخرجات الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة وصحة المجتمع.

وكانت "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، قد أطلقت، تحت إشراف شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، برنامج زراعة الكلى عام 2008. ويضم البرنامج جرّاحين من مدينة الشيخ خليفة الطبية وأطباء كلى متخصصين في الزراعة من مركز "صحة" لرعاية الكلى.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيورهيلث": "نفخر بإنجاز ما يتجاوز 500 عملية زرع كلى بنجاح ضمن إطار برنامج زراعة الكلى، بما يمثل قفزة نوعية في مسيرة "بيورهيلث" المتواصلة لتحسين الحياة وتعزيز طول العمر، ويؤكد حرصنا الدائم على الارتقاء بصحة المجتمع وإنقاذ الأرواح. ونلتزم من جانبنا بتقديم رعاية استثنائية ومتميزة، وفتح آفاق جديدة، ومواصلة تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لإنشاء نظام صحي عالمي المستوى يرتقي بجودة الرعاية الصحية ويحسّن جودة حياة الأفراد.

وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي في شركة "صحة": "يعكس هذا الإنجاز الكبير التزام شركة "صحة "الراسخ بتعزيز مخرجات الرعاية الصحية في أبوظبي. وتؤكد تلك الإنجازات المتواصلة لبرنامج زراعة الكلى الخبرات الواسعة والتقدم الكبير التي تقدمه شركة "صحة" لمجتمعنا. ونفتخر في صحة، تحت مظلة "بيورهيلث" بتقديم تجارب رعاية صحية شاملة ومتميزة، مع التركيز على تقديم رعاية استثنائية خلال كل خطوة من رحلة زراعة الكلى ".

وكانت الشابة الإماراتية علياء جمعة البالغة من العمر 31 عامًا من بين الحاصلين على كلية جديدة في "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، وقد بدأت علياء رحلتها في عيد ميلادها العشرين، عندما علمت أنها تعاني من فشل كلوي. وبعد التشخيص، نصحها الأطباء ببدء غسيل الكلى على الفور. وقد قامت الفرق الطبية في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" بشرح خيارات العلاج المتاحة والمخاطر المحتملة. وكجزء من خطة العلاج، قام الأطباء بإتباع كافة الخطوات اللازمة بمنتهى الدقة قبل إجراء عملية زرع الكلي. ولكن لحسن الحظ، لم تضطر علياء إلى انتظار متبرع مناسب، حيث تطوع شقيقها للتبرع بكليته، وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة، تم إدخال علياء وشقيقها لإجراء الجراحة.

وأشاد الأشقاء بتجربتهم المتميزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية وثمنوا الدعم الكبير والتفاهم والتعاطف الذي أظهره الفريق الطبي لتخفيف العبء النفسي والمرضي بعد التشخيص، وكيف عززت التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الطبية الفائقة من ثقتهم في العملية.وتشرف "بيورهيلث" على شبكة "صحة" للرعاية الصحية و"مدينة الشيخ خليفة الطبية"، وتلتزم برفع معايير التميّز في قطاع الرعاية الصحية، ودعم الحلول الصحية المتقدمة، وتطوير علم طول العمر. وعبر محفظة متنوعة تضم أكثر من 25 مستشفى و100 عيادة وعدد من مراكز التشخيص وحلول التأمين والصيدليات والتكنولوجيا والتوريدات الصحية.

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