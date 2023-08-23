الإمارات تواصل تأهيل وصيانة 40 مدرسة في سوريا

المصدر: (اللاذقية ــ وام)

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تواصل الإمارات تأهيل وصيانة المدارس في محافظة اللاذقية في سوريا، وذلك ضمن مبادرة «مدرستي هويتي»، التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتسهيل عودة الطلاب إلى مدارسهم.

وتتضمن المبادرة تأهيل وصيانة نحو 40 مدرسة قبل حلول العام الدراسي المقبل، موزعة على مناطق المحافظة، بعضها خرج من الخدمة بشكل كامل جراء زلزال 6 فبراير.

واطلع وفد من الهيئة على آخر مستجدات أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من مدارس المحافظة، حيث تشمل الصيانة الصفوف والقاعات والمرافق الصحية ودورات المياه والقاعات الصفية والإدارية وتزويدها بالتجهيزات والأثاث اللازم، خلال مرحلة التعافي المبكر بعد آثار الزلزال.

ويأتي إطلاق مبادرة «مدرستي هويتي» بعد عملية رصد ودراسة من قبل فريق الهيئة في سوريا لمجموعة كبيرة من المدارس، التي تضررت من الزلزال، حيث تتواصل أعمال التأهيل والصيانة بوتيرة مرتفعة، ووفق أفضل المواصفات الفنية، تمهيداً لعودتها إلى سابق عهدها، وبشكل أفضل.

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تأهيل وصيانة 40 مدرسة في سوريا

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